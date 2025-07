Filippo Ganna caduto al Tour de France | dolore alla schiena e l’inconveniente della scarpetta

L’edizione 112 del Tour de France è iniziata con emozioni e sorprese, tra cui la caduta di Filippo Ganna a soli 133 km dalla partenza. Il campione azzurro della INEOS ha dovuto affrontare dolore alla schiena e l’inconveniente della scarpetta, ma la sua determinazione resta inalterata. La gara, ricca di insidie, promette emozioni fino all’ultimo chilometro, e tutti gli occhi sono puntati sui protagonisti di questa grande corsa.

Ha preso il via quest’oggi da Lille l’edizione n.112 del Tour de France. La Grande Boucle catalizzerà l’attenzione degli appassionati per le canoniche tre settimane e quest’oggi i corridori hanno iniziato la loro avventura in una prima frazione che si sviluppa con arrivo e partenza a Lille Metropole di 184,9 km, con insidie lungo il percorso. Ai -133 km è stato purtroppo coinvolto in caduta Filippo Ganna. Il campione azzurro della INEOS Grenadiers è andato a terra in corrispondenza di una curva verso destra, con spartitraffico. Una scivolata che ha coinvolto anche il britannico Sean Flynn (Team Picnic PostNL), ripartito però immediatamente e senza problemi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Filippo Ganna caduto al Tour de France: dolore alla schiena e l’inconveniente della scarpetta

