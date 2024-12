Formiche.net - Cosa c’è dietro l’impennata del bitcoin e a quanto può arrivare

Giornata storica per le criptovalute. In molte piattaforme si sono svolti festeggiamenti quando ilha superato mercoledì il valore dei 100.000 dollari, il più alto di sempre. Dal giorno in cui Donald Trump ha vinto le elezioni alla presidenza degli Stati Uniti, il prezzo della moneta virtuale è aumentato del 40%; più del doppio rispetto al prezzo dell’inizio anno.Maa questo ultimo record – che era molto atteso tra esperti in rete – c’è l’ultima nomina del presidente eletto americano. Donald Trump ha nominato Paul Atkins nuovo capo della Securities and Exchange Commission (Sec), l’organo che regola le attività della Borsa di New York Wall Street.Filippo Diodovich, senior market strategist di Ig Italia, ha detto a Forbes che “c’era tanta attesa per questa nomina visto che il precedente presidente Sec, Gary Gensler, ha avuto un atteggiamento contro le cripto, ritardando l’approvazione degli etf suspot.