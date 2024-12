Justcalcio.com - CdS – Lazio, vertice per Belahyane: Lotito è in corsa

2024-12-04 09:44:41 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere:Un incontro per Reda, vent’anni, francese di origine marocchina del Verona. È successo ieri mattina a Formello, il suo agente in visita. Lasi è iscritta allaper il centrocampista esploso quest’anno e accostato nelle ultime settimane anche al Milan e all’Inter. I rumours relativi anon sono nuovi, giravano da qualche tempo. L’aggiornamento è relativo alle ultime ore. La società biancoceleste si è informata e ha cercato di capire i margini di manovra per gennaio., si sa, ha un canale preferenziale con Setti. Alleanza di mercato e in Lega., l’affaree la priorità.L’estate sl’operazione Noslin, pagato 18 milioni (compresi bonus), l’acquisto più oneroso dell’ultima campagna acquisti laziale.