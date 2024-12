Dailymilan.it - Calciomercato Milan, la Lazio si ritira dalla corsa per Reda Belahyane. Il motivo

Novità importanti diche riguardano ile il futuro di: ladi Lotito sinon andrà alla. Almeno a gennaio. Perchè è un giocatore che non interessa a Claudio Lotito e nemmeno al suo Baroni. È invece un giocatore che piace ancora al. Ma andiamo per ordine.Nel pre-partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia trae Napoli il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani ha ammesso a Mediaset chesia un obiettivo di mercato della:Escludo categoricamente l'interessamento per questo ragazzo che è un ottimo giocatore ma ad oggi non siamo interessantipuò arrivare al