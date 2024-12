Ilfattoquotidiano.it - Bitcoin sopra i 100mila dollari con la nomina dell’ “amico” Paul Atkins alla guida della Sec

In tanti ci avevano scommesso e ora è successo per davvero. Le quotazioni delhanno superato, per la prima volta, la soglia psicologica dei. La fase ascendentecriptovaluta è iniziata con la vittoria di Donald Trump. In passato avverso alle criptovalute, il presidente eletto, forse anche in virtù delle generosissime donazionisua campagna elettorale arrivate dal comparto, ha cambiato idea.Promette di fare degli Stati Uniti l “hub del”, di creare una riserva strategica in, oltre a regole meno severe. Dallo scorso 5 novembre le quotazioniprincipale criptovaluta sono salite da 68 a 101e, nell’ultimo anno, ilha più che raddoppiato il suo valore (+ 130%). Criptovalute minori, come il Dogecoin hanno addirittura quadruplicato, mentre Ether è cresciuto del 67%.