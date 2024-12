Sport.quotidiano.net - Atalanta, arriva il Milan: la carica degli ex con Pasalic e De Ketelaere

Bergamo, 5 dicembre 2024 – L’domani sera, venerdì 6 dicembre, al Gewiss Stadium (esaurite le due curve, oltre 20mila spettatori previsti) vuole suonare la nona sinfonia gasperiniana, centrando contro ilil suo nono successo consecutivo in questa serie A Cabala tutta per i bergamaschi che nel mese di dicembre negli anni recenti hanno più volte regalato dolori ai rossoneri: una vittoria a San Siro nel dicembre 2017 con un sontuoso Ilicic, un umiliante 5-0 nel dicembre 2019 al Gewiss con Pioli appenato in panchina, lo scorso anno, il 9 dicembre, il 3-2 al Gewiss deciso dal tacco di Muriel al 94’. Forma smagliante Dea che sta benissimo, fisicamente e di testa, con l’infermeria poco affollata (Cuadrado si è fermato per un risentimento muscolare, Zappacosta resta in dubbio fino all’ultimo, oltre a Scamacca out fino a febbraio) e il morale altissimo dopo una serie lunghissima di 11 vittorie intervallate da due pareggi a Bologna e con il Celtic.