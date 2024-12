Lettera43.it - Wikipedia, quali sono le pagine più cercate del 2024: la classifica completa

Per la quinta volta dal 2015, in vetta allepiùdell’anno sucii decessi illustri degli ultimi 12 mesi. Mai uscita dal podio, nelè tornata a guidare lacon 44 milioni di visualizzazioni dopo essersi piazzata al secondo posto nella precedente graduatoria. È quanto afferma Wikimedia Foundation, organizzazione senza scopo di lucro che gestisce una delle fonti di informazioni più popolari al mondo. In calo tuttavia i clic totali: dagli 84 miliardi del 2023 si è passati ai 76 miliardi dell’anno in corso. «I risultatiun riflesso del nostro mondo», spiega la responsabile delle comunicazioni Anusha Alikhan. «Evidenziano i nostri interessi collettivi in un momento unico nel tempo». Tanta politica americana in Top 10 con il profilo di Kamala Harris e le informazioni sul voto rispettivamente al secondo e terzo posto della, che considera solo lein lingua inglese.