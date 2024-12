Ilrestodelcarlino.it - Uccide la moglie e si spara: “Questa non è più vita”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Altedo (Bologna), 4 dicembre 2024 – Un’alba tragica quella di oggi in una via residenziale di Altedo di Malalbergo, nella nebbiosa pianura della Bassa Bolognese. Un uomo, 71enne italiano, infatti, stando alle prime informazioni, verso le 6 del mattino, avrebbe ammazzato la, italiana 64enne, da quanto si apprende malata da tempo, per poi togliersi la. Uno scenario tragico, quello dell’omicidio suicidio, che ha sconvolto la piccola frazione di Altedo di Malalbergo. A dare l’allarme è stata un’infermiera del 118 che propriomattina, verso le 8.30, aveva appuntamento con i coniugi per alcune cure domiciliari che prestava allamalata. Al suo arrivo nessuno avrebbe risposto al citofono. Trovando la porta socchiusa l’infermiera sarebbe entrata in casa trovando i due deceduti in salotto, sul divano.