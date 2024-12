Anteprima24.it - Tragedia Rigopiano, Cassazione conferma condanna per ex Prefetto e processo bis in Appello

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statata dalla(LEGGI QUI) la sentenza diad 1 anni e 8 mesi di carcere con l’accusa di rifiuto di atti d’ufficio e falso nei confronti dell’exdi Pescara, Francesco Provolo, mentre gli stessi giudici hanno rinviati gli atti in Corte d’per rivedere la posizione di dirigenti e funzionari pubblici assolti in secondo grado.dibis quindi, per sei persone, tutti dirigenti della Regione Abruzzo.bis anche per l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta.Si tornerà quindi in tribunale a Perugia, dinanzi alla corte d’dove toccherà alla magistratura vagliare altre posizioni degli indagati iniziali. Unache si sarebbe potuta evitare e sulla quale, come emerso dalla sentenza della Corte di, la Giustizia vuole vederci chiaro circa le responsabilità degli indagati.