Ilgiorno.it - Tecnici nel tessile e moda. Corso post-diploma fa trovare subito lavoro

Nelopportunità di: si chiama “Textile Innovation & New Materials” ed è ilannualeIfts (Istituto di formazione tecnica superiore) del Centroe Cotoniero di Busto Arsizio. "Progettato per formare idel futuro nell’industriae della– spiegano da Centrocot –, un’opportunità assolutamente da cogliere per i ragazzi che terminano la scuola superiore. Nove partecipanti su dieci negli scorsi anni hanno trovatouno dia fine". Sulche prenderà il via a gennaio 2025 il CentroCotoniero ha investito per rispondere alle richieste del settore, formando i nuovi professionisti con le competenze più cercate dalle aziende. "Chiedo di considerare questa opportunità – sottolinea Grazia Cerini, direttore del Centro – a tutti i ragazzi che hanno recentemente completato la scuola superiore o ottenuto une che vogliono entrare in azienda.