Struttura sportiva cerca consulente commerciale

Ladilettantistica centro helios personal training, locata nel comune di Fucecchio, riunda inserire nel proprio organico. La figura, addetta alla reception, ricoprirà numerose mansioni, tra cui: vendita abbonamenti, accoglienza clienti e gestione del pacchetti clienti, registrazione di contratti, promozione dei servizi tramite azioni di marketing interno ed esterno. Contratto di collaborazione previsto nel settore sportivo, modalità part-time di 30 ore settimanali, su turni. Richiesta esperienza pregressa nella mansione, di almeno 6 mesi. Per accedere alla posizione, occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico. Richieste ottime conoscenze informatiche, in particolare del programma LibreOffice, buona conoscenza dei social media.