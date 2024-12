Dilei.it - Spotify incorona Taylor Swift nuova regina, Millennial e Gen Z abbandonano Beyoncé

La rilevanza diper il mondo della musica è sempre maggiore. Anno dopo anno, infatti, la piattaforma musicale genera dei veri e propri trend su scala globale. Ciò al netto di non poche polemiche.Come ogni anno, spazio allo “Wrapped 2024”. Numeri alla mano, è stata premiatacomeindiscussa. Una realtà che corrisponde non solo allo spodestamento di, ma anche alla sua sparizione dalle classifiche che contano.prima in classificaPer il secondo anno consecutivo,ha nominato“Global Top Artist”. A 34 anni è ancora lei laincontrastata degli streaming. I suoi fan ascoltano ogni album a ripetizione e, di fatto, la sua musica è parte integrante della vita di milioni di persone. Basti pensare alla portata dei suoi live, in grado di movimentare somme economiche che hanno dell’incredibile e, piccola curiosità, generare delle vere e proprie mini scosse sismiche.