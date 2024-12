Lortica.it - Sensory information overload

Ogni giorno siamo colpiti da un sovraccarico sensoriale e cognitivo. Noi siamo il risultato delle stimolazioni culturali, sensoriali, alimentari che entrano dentro di noi. Abbiamo ogni giorno un sovraccarico di informazioni che non ha precedenti nella storia umana. L’università della California calcola che l’individuo medio e’ esposto a 34 gigabyte di contenuti ogni giorno. E a un diluvio di oltre centomila parole.La mente umana può elaborare un massimo di 120 bit di informazione al secondo. Non è poco, ma una normale conversazione da sola consuma circa un terzo di questa potenza di elaborazione. Che succede a tutto il resto dell’informazione, e a noi? Più informazioni arrivano ed entrano in noi e più cade l’attenzione, con possibile riduzione della memoria breve. Non si ha il tempo per la formazione della memoria.