Sanità e trasparenza: Il PD risponde alle illazioni sui concorsi all'ospedale della Fratta

Quando si parla di, il dibattito deve essere improntato alla serietà e alla, lontano da supposizioni e toni propagandistici. Il Partito Democratico interviene per fare chiarezza sulle dichiarazioni dei sindaci di Castiglion Fiorentino e Cortona riguardo al concorso pubblico per la nomina del Primario di Ortopedia dell’Ospedale Santa Margherita alla.Lemosse dai due rappresentanti istituzionali lasciano intendere presunte irregolarità o manovre poco chiare, ma il PD sottolinea che, se ci sono dubbi concreti, il luogo appropriato per segnalarli è la magistratura, non i mezzi di comunicazione. Atteggiamenti di questo tipo, basati su interpretazioni arbitrarie o insoddisfazioni personali, rischiano di delegittimare l’intero reparto ospedaliero e compromettere la fiducia nella struttura.