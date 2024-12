Ilrestodelcarlino.it - Salva la donna aggredita dall’ex: “Lo rifarei anche altre cento volte, ma in tanti non si sono fermati”

Reggio Emilia, 4 dicembre 2024 – Sta ricevendo complimenti da ogni parte: non solo da amici e conoscenti, mada autorità e personalità pubbliche. Non si ritiene un “eroe”, ma ogni ora che passa si rende sempre più conto del valore del suo gesto compiuto lunedì mattina a Guastalla quando ha aiutato unache venivafidanzato, permettendo di evitare l’ennesimo caso di femminicidio. Alen Halilovic, famiglia di origine bosniaca, ha 21 anni. Nato in Italia, ha sempre vissuto nel Veronese, dove risiede. Non ha esitato, alle 11,25 di lunedì scorso, a intervenire per fermare un uomo di 41 anni, residente a Castelfranco Emilia, che stava aggredendo l’ex fidanzata con un coltello da cucina, ferendola al collo. Alen, come si sente a ricevere tutti questi complimenti? “Per me è una cosa strana.