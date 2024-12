Davidemaggio.it - Sabato 7 dicembre ancora Il Volo su Canale5

La sera del 7è ormai da anni un’occasione ghiotta per Canale 5. La prima della Scala – con conseguente assenza di Ballando con le stelle – fa crollare Rai1 e inevitabilmente il pubblico si riversa sulla rete ammiraglia Mediaset. Quest’anno Sant’Ambrogio cade di, serata tribolata di Canale 5 dopo la fine di Tu si que vales.Prima c’è stato il Grande Fratello, senza risultati, poi una replica di Tutti per uno con ilche non è servita né ad arginare Ballando con le Stelle né a migliorare il prime time. E il 7? In un primo momento si è vagliato il ritorno del Grande Fratello, che avrebbe potuto beneficiare della serata libera (utile in un’edizione che fatica), al posto della seconda puntata di Tutti per uno. Vi anticipiamo però che non ci sarà nessuna variazione di palinsesto.