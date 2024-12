Romadailynews.it - Roma, nuova vita per gli abeti natalizi: un progetto per il verde urbano

L’iniziativa promossa dall’Assessora Alfonsi mira a riutilizzare gli alberi di Natale per rinverdire aree periferiche come Colle degli, 4 dicembre 2024 – Glidella Capitale avranno unagrazie a unche mira a trasformarli in protagonisti del. Lo ha annunciato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti diCapitale, sottolineando l’importanza di non disperdere questo prezioso patrimonio naturale.«Gli alberi sonoe fonte di ossigeno. Non possiamo perdere i loro benefici effetti, essenziali per rendereun modello di sostenibilità urbanistica», ha dichiarato Alfonsi, ringraziando l’Ordine degli Agronomi diper l’appello a preservare gli. Da due anni, il Comune ha avviato unper ricollocare gli alberi utilizzati durante le festivitàe, con particolare attenzione alle periferie, più colpite dagli effetti della cementificazione e dei cambiamenti climatici.