Spettacoloitaliano.it - Ricomincio dal Natale Tv8: trama e finale del film 2021

Leggi su Spettacoloitaliano.it

dalTv8dalTv8 deldi Hallmark Channel con protagonisti Torrey DeVitto, Dylan Bruce e Patrick Duffy. Dopo la morte del fidanzato, Nicole cerca di affrontare il dolore con l’aiuto del nonno e di Joe, assunto per ristrutturare la sua casa. Questa è in breve la storia della commedia natalizia che riprende il genere dia Greenpine Grove.A seguire:daldelTv8dalcompletaNicole e suo marito Henry hanno un negozio di giocattoli e amano entrambi il. Stanno anche ristrutturando una casa e stanno progettando di formare una famiglia. Si continua a festeggiare in allegria natalizia finché Nicole non riceve una chiamata in cui le dicono che Henry è morto in un incidente d’auto.