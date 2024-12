Lanazione.it - Ponte di Ferro, l’atelier va oltre. L’Officina apre a tutta la città

Proseguono i lavori nella nuova sede deld’Artedi, che dal laboratorio omonimo in via Carriona si è trasferita sul viale XX Settembre all’interno della Figaia Marmi. Si tratta di un laboratorio di scultura associativo nato 19 anni fa a Carrara che oggi raccoglie quattordici scultori. Gli stessi scultori che per ultimare la nuova sede si sono trasformati in muratori, imbianchini, falegnami, persino elettricisti, pur di risparmiare e agire in autonomia. E già perché la nuova sede se la stanno pagando autofinanziandosi, nonostante avessero lanciato una raccolta fondi online che però ha fruttato solo 1.500 euro. E questo nonostante la loro associazione sia stata un esempio di rigenerazione urbana e industriale ai tempi della sede sotto i Ponti di, e che al tempi in cui gli artisti avevano ricevuto la notizia di abbandonare tassativamente la sede di via Carriona si fosse indignato tutto il mondo della cultura cittadina.