Piastra giù da balcone grave una donna

19.50 Unaè statamente ferita da unametallica caduta dal secondo piano di un palazzo, a Napoli. Secondo un testimone, la caduta non sarebbe accidentale, ma qualcuno avrebbe buttato giù la. E' accaduto in piazza Garibaldi.Laferita è una 43enne di nazionalità georgiana. Trasportata in ospedale in codice rosso, è ricoverata in prognosi riservata. Nel settembre scorso, sempre a Napoli, una giovane turista padovana era morta, colpita alla testa da una statuina caduta da una finestra.