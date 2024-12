Anteprima24.it - Non solo Campania: Grillo annuncia un nuovo partito, ergastolo a Filippo Turetta

Tempo di lettura: 3 minutiCAOS A SEUL, REVOCATA LA LEGGE MARZIALE DOPO LE PROTESTEPRESIDENTE YOON TENTA IL BLITZ, STOP DA PIAZZA E PARLAMENTOCaos in Corea del Sud. Ieri il presidente Yoon ha prima dichiarato la legge marziale e poi fatto marcia indietro di fronte alle proteste di piazza e Parlamento, accusato da Yoon di simpatizzare col Nord e paralizzare l’azione del governo. Maggioranza e opposizioni chiedono le dimissioni del presidente. I sindacatino lo sciopero generale fino a che non le presenterà. I collaboratori di Yoon hanno già offerto le loro. In calo la Borsa di Seul. Stasera in Francia il voto di sfiducia contro il governo Barnier. Il governatore dem californiano Newsom critica Biden per la grazia al figlio Hunter.MANOVRE RUSSE NEL MEDITERRANEO, LANCIATI MISSILI IPERSONICIPUTIN AVVERTE ERDOGAN, ‘FERMA L’AGGRESSIONE DEI TERRORISTI’Manovre russe nel Mediterraneo orientale: dal largo delle coste siriane sono stati lanciati diversi missili, tra cui gli ipersonici Zirkon.