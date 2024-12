Napoli, sono due gli indagati per la morte di Emanuela Chirilli nell’incendio del B&B

Leggi su Open.online

due gliper ladi, la 27enne di Maglie (Lecce) morta il 29 novembre per un incendio nel B&B “Il covo degli angioini” a. La Procura, come scrive Repubblica, ha inviato gli avvisi di garanzia al proprietario dell’appartamento al settimo piano dell’edificio di piazza Municipio e al gestore del B&B. Un atto dovuto per gli inquirenti in vista dell’autopsia prevista per venerdì 6 dicembre. Le indaginicondotte dalla polizia e dai vigili del fuoco e coordinate dai pm Federica D’Amodio e Guido Capece Minutolo. I reati ipotizzatiomicidio colposo e incendio colposo, ma eventuali responsabilità potranno essere stabilite solo all’esito del procedimento.era arrivata ada sola in aereo il 28 novembre. Al “covo degli angioini” sarebbe dovuta rimanere per una notte, quella dello scoppio e dell’incendio.