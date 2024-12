Lanazione.it - “Machiavelliana“ alla Galleria

Leggi su Lanazione.it

Per il cartellone degli incontri dNazionale dell’Umbria, oggi alle 17.30 nella Sala Conferenze del III piano c’è la presentazione del volume “. Immagini, percorsi, interpretazioni“ di Alessandro Campi (nella foto), direttore dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano. Con l’autore intervengono l’onorevole Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale e Michele Ciliberto, direttore dell’Istituto nazionale di Studi sul Rinascimento. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. Nel libro, l’autore (membro del Comitato direttivo dell’Enciclopedia, curatore delle mostre organizzate in Italia e all’estero in occasione del cinquecentenario del Principe e autore di saggi e volumi su Machiavelli tradotti in molti Paesi) ha cercato di indagare alcuni aspetti della vita e dell’opera di Niccolò Macchiavelli ancora inediti, tra cui il tema, sinora poco battuto dcritica, relativo all’iconografia