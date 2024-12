Napolipiu.com - Lobotka: “Conte un maestro. Napoli è la mia seconda casa”

Il centrocampista slovacco si è raccontato ai microfoni di Radio CRC: dal lavoro tattico con il nuovo allenatore al forte legame con la città partenopea. Focus anche sul prossimo match contro la Lazio.Stanislavsi racconta a tutto tondo. Il centrocampista del, intervenuto ai microfoni di Radio CRC durante la trasmissione ‘A Pranzo con Chiariello’, ha offerto uno spaccato interessante sul momento della squadra e sul lavoro con Antonio.Parlando del suo ruolo in campo, lo slovacco ha evidenziato l’importanza del bilanciamento tra le fasi, sottolineando come il suo compito sia quello di fare da raccordo tra difesa e attacco, cercando di supportare al meglio i compagni in entrambe le fasi di gioco.La preparazione consta mostrando risultati tangibili, come dimostrano i dati che vedonotra i cinque giocatori che corrono di più in Serie A.