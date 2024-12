Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: posizione tagliente, il cinese vuole attaccare, l’indiano non si scompone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:58 12. Te8 sullaera da parte del Nero. Solidissima.10:57 La situazione degli orologi: 20 minuti spesi da, mentreha un’ora e 23 minuti a disfino alla 40a.10:55 Adesso il Nero non deve assolutamente toccare i pedoni centrali, perché ciò lascerebbe campo libero al Bianco. L’opzione migliore diè stabilizzarsi con Te8.10:52 Primo vero momento di riflessione diche supera il quarto d’ora utilizzato.10:49 A volte succedono cose particolari (e autentiche “trollate”) alla mossa cerimoniale.Scientists discover NEW DEEPEST spot on Earth:’s opening prep. #pic.twitter.com/uZjDJJu5ZR— Chess.com (@chesscom) December 4,10:46 12. Ce1 giocata da, è la migliore e non perché passiva, ma perché il Cavallo può ora essere trasferito rapidamente in c2.