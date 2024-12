Liberoquotidiano.it - L'arte contemporanea oggi si chiama Cinema. In primo piano i film di O1 e Medusa

Si accendono i riflettori suiin programmazione di O1 (Rai) e, che non smettono mai di sorprenderci. Paolo del Brocco, presidente di O1 commenta: 44 milioni di biglietti venduti, non siamo andati così male! E annuncia iprodotti: sono 14 i titoli, ma ce ne sarà anche uno a sorpresa.” Intanto, il, grande applauso va a “L'abbaglio”, di Roberto Ando', che vede protagonisti Tony Servillo, Ficarra e Picone: tre attori con cui non si sbaglia mai.”Dopo la felice esperienza de “La stranezza”, spiega il presidenteGiampaolo Letta, “ hanno pensato ad una nuova storia. Ci è piaciuta esiamo qui.” Insomma: squadra che vince non si cambia Abbiamo visto alcune scene del, e siamo certi che sarà un nuovo, grande successo .E' coprodotto conin collaborazione con Netflix.