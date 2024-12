Ilrestodelcarlino.it - La Samb torna al lavoro. Ma Termoli è nella bufera

Tre partite per chiudere alla grande il girone di andata. Il calendario offre alla270’ minuti abbordabili. Prima la trasferta di, poi la gara interna con la Fermana per poi chiudere con la Civitanovese al Polisportivo. Un calendario sulla carta estremamente favorevole per Eusepi e compagni. Ma sono spesso queste le partite che rivestono le maggiori insidie, contro le formazioni che lottano per non retrocedere. E quindi i rossoblù non dovranno mai abbassare la guardia. Ed in tal senso sarà Palladini a catechizzare i suoi in caso di gare affrontate senza la giusta e dovuta mentalità. A partire da. Ma il match di domenica prossima rischia di non essere disputato. Tutto è partito dalla lettera del presidente del club molisano Flaviano Montaquila, che lunedì ha comunicato l’intenzione di rimettere il titolo sportivo del club nelle mani del Comune.