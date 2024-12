Terzotemponapoli.com - La Lazio verso il Napoli, la conferenza di Baroni

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia, il tecnico dei biancocelesti Marcoha parlato instampa. Di seguito le sue parole.Cosa può rappresentare la Coppa Italia per la?“È una competizione a cui teniamo, vogliamo far bene. Ieri abbiamo lavorato con attenzione e voglia, chiaramente abbiamo delle defezioni e proveremo a recuperare qualche giocatore oggi. Poi si gioca con la prima in classifica, meritatamente prima in classifica e vogliamo far bene”.Ha visto la stessaanche nelle ultime due partite?“La partita con il Ludogorets è stata particolare dove abbiamo creato e giocato ma non siamo riusciti a trovare il gol. Io guardo sempre quello che si fa in campo e ciò che meriti, non siamo riusciti a vincere principalmente per un pizzico di determinazione sotto porta che è mancata.