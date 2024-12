Quotidiano.net - La formazione dei futuri lavoratori. Il corso di laurea creato ad hoc

Il comparto cartario rappresenta una ottima opportunità di lavoro. Molti giovani al termine del proprio ciclo di studi si affacciano alle aziende in cerca di una ’sistemazione’ e, dall’altra parte, le aziende reclamano sempre nuove figure con competenze specfiche emirata. Molto stanno facendo le istituzioni accademiche per cercare di mettere strumenti didattici capaci di formare i giovani in modo sempre più mirato e professionale. Come nel caso deldiMagistrale in Tecnologia e Produzione della Carta e del Cartone organizzato dall’Università di Pisa. Il– come viene spiegato – nasce da un bisogno espresso dal settore produttivo della carta e della meccanica ed accolto dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale dell’Università di Pisa, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Fondazione Lucchese per l’Altae la Ricerca.