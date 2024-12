Tpi.it - Irene Grandi: “Quel Sanremo l’avrei dovuto vincere io. I conti non tornavano”

A distanza di ventiquattro anni,torna a parlare del Festival di2000, in cui arrivò seconda dietro agli Avion Travel.Secondo la cantautrice toscana, la vincitrice morale dila edizione fu lei, considerando che in seguito il suo brano – “La tua ragazza sempre”, scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri – ebbe molto più successo rispetto alo della band campana – “Sentimento” – che si aggiudicò il primo posto.Ma non solo:contesta anche che il meccanismo regolamentare che portò al successo degli Avion Travel: “Ero quarta per la giuria del pubblico, sesta per la critica mentre loro erano primi per la critica e venticinquesimi per il pubblico. Se andavi a fare i, non”, dice durante il podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone.