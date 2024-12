Inter-news.it - Inter costruita sul disegno di Oaktree: a Parma Leoni… e a Milano?

Leggi su Inter-news.it

Il calciomercato è argomento quotidiano e lo è anche prima di una partita come, che permette di fare delle valutazioni sia sul presente sia soprattutto sul futuro targato. A fornire l’assist è il giovane Leoni, che sarà a San Siro da gialloblù anziché nerazzurro– Passata la paura vissuta a Firenze, l’può tornare a concentrarsi sul calcio giocato. E sul suo calendario ai limiti dell’impossibile fino alla prossima sostanazionale. Il primo impegno in programma è l’anticipo del venerdì (6 dicembre 2024, ore 18:30) contro ila San Siro. Partita che non mette in palio la momentanea vetta della classifica a causa dell’asterisco di Fiorentina-(una partita in meno, ndr). E soprattutto dei 32 punti della capolista Napoli, che sull’vanta un +4 solo apparentemente rassicurante.