Lanazione.it - Il programma del concerto di Natale alla Cattedrale di Pisa

Leggi su Lanazione.it

, 4 dicembre 2024 - Venerdì 13 dicembre alle 21, XIX edizione deldinelladi, organizzato dall’Opera della Primazialena con il contributo della Fondazione. Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, inla Messa a quattro voci per tenore, baritono, coro e orchestra nota anche come la Messa di Gloria, affidataCappella Musicale delladie l’Orchestra da Camera di Mantova, con la direzione di Riccardo Donati. Inanche canti tradizionali natalizi, affidati ai bambini del Coro di voci bianche dell’Istituto Arcivescovile Santa Caterina di. Quando Puccini compone la Messa ha poco più di vent’anni e frequenta con grande profitto l’Istituto Musicale “Pacini” di Lucca. La scrive proprio in vista del saggio di diploma, incorporando il Credo composto precedentemente, un pezzo di intensa drammaticità eseguito nel 1878 in occasione della festa del patrono di Lucca, San Paolino.