Ilrestodelcarlino.it - Il festival delle tipicità nel vivo. Bandi e iniziative per i giovani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domani si entra neldi "Evo - I linguaggi della". Alle 10, alla biblioteca Mozzi Borgetti, ci sarà con l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini, un importante evento che porta a Macerata tutte le novità del futuro in ambito agricolo, le opportunità per ie le provvidenze finanziarie programmate dalla Regione Marche. L’auditorium della biblioteca, a partire dalle 16, ospiterà poi l’appuntamento "Energia d’impresa: opportunità,e nuovi modelli di business", a cura di Banco Marchigiano, Drive Agency e, con la conduzione di Fabio Lo Savio. Sempre alle 16, ma agli Antichi Forni, Confcommercio propone "I linguaggi digitali per valorizzare gli acquisti natalizi nelle attività di vicinato", un laboratorio tecnico per imprese e creators digitali.