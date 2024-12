Metropolitanmagazine.it - Giulia Diana, chi è la compagna di Enrico Nigiotti: “Non siamo sposati, mi basta così”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è da diversi anni legato allache però non appartiene al mondo dello spettacolo pur avendo una passione smisurata per un ambito artistico, la danza. Poche sono le informazioni sul suo conto e quasi tutte riferite alla sua attività professionale. Ladel cantante è laureata in psicologia ma svolge anche la professione di insegnante di danza presso il “Laboratorio di Danza e Movimento”.Nella vita è una insegnante di danza e ballerina. Non solo,ha anche conseguito una laurea in Psicologia che ha messo in pratica unendo la sua grande passione per la danza nel Laboratorio di Danza e Movimento aperto nella città di Livorno.e la storia con la fidanzatala storia è nata circa 6 anni fa; da allora i due hanno vissuto all’unisono ogni esperienza e di recente hanno suggellato la loro unione con un evento a dir poco magico.