Sport.periodicodaily.com - Genoa vs Torino: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. La posta in palio è alta per entrambe le squadre, scivolate inaspettatamente nei bassifondi della classifica e dunque desiderose di rialzarsi.vssi giocherà sabato 7 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Ferraris.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rossoblù speravano di ripetere l’andamento della scorsa stagione nella quale si sono sempre tenuti a debita distanza dalla zona retrocessione ottenendo una comoda salvezza. Purtroppo l’avvio di questo nuovo campionato si è rivelato molto difficoltoso tanto da scivolare nei bassifondi, cosa che ha portato all’esonero di Gilardino sostituito da Vieira, sotto il quale la squadra è apparsa in ripresa conquistando 4 punti in due partite.