Quotidiano.net - Francia: 10 mln di telespettatori per intervista a Barnier

Oltre 10,3 milioni disi sono sintonizzati ieri sera davanti alla cosiddettadell''ultima chance' di Michel, il premier dellache il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen è sul punto di sfiduciare in Parlamento unendo i suoi voti a quelli del cartello di sinistra 'Nouveau Front Populaire'. Una prima indal 1962. Lo riferisce l'istituto Médiametrie precisando che lo share è stato del 48,3%. L'è stata trasmessa simultaneamente sull'emittente privata TF1 (5,7 milioni di) e sull'emittente pubblica France 2 (4,5 milioni), precisa l'organismo responsabile dell'auditel. Il dibattito parlamentare sulle mozioni di sfiducia contro, savoiardo ex caponegoziatore Ue per la Brexit di 73 anni, è previsto per oggi alle 16 all'Assembée Nationale, con un voto stimato intorno alle ore 20.