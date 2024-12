Bergamonews.it - Fondazione Donizetti, Riccardo Frizza è il nuovo direttore artistico del festival

Bergamo.è ildelOpera.La nomina è emersa da una riunione del consiglio di amministrazione dellaavvenuta alle 15 di mercoledì 4 dicembre.succede a Francesco Micheli, per dieci anni alla direzione del.Il consiglio – formato da Emilio Bellingardi, Enrico Fusi, Elisabetta Ricchiuti, Roberta Sestini, Giovanni Thiella e Alessandro Valoti – ha indicato all’unanimità neld’orchestra –musicale delsin dal 2017 – la nuova guida della rassegna operistica dedicata al compositore bergamasco per il prossimo triennio.“È una scelta ponderata e condivisa – dichiara il presidente Giorgio Berta – che ha alla base la storia e i successi del, due valori irrinunciabili che vedono nella nomina del maestro bresciano un elemento di continuità e di continuo investimento nel ‘patrimonio culturale’ costruito in questi dieci anni.