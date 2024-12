Fiorentina-Empoli la coreografia per Bove al Franchi | il numero 4 spicca in curva FOTO

Leggi su Sportface.it

Unasemplice, ma significativa: il‘4’ di Edoardosvetta inalal momento dell’ingresso in campo dieddurante il match degli ottavi di finale di Coppa Italia. “Torna presto Edo”, è il messaggio apparso sul maxischermo dello stadio dedicato al centrocampista, ricoverato in ospedale dopo il malore che lo ha colpito durante-Inter. Lo stessoha spronato i compagni a tornare a giocare e la squadra è scesa in campo. Allo stadio però è pieno di cartelli per ‘Edo’, come accaduto in occasione di Roma-Atalanta.: @PassioneFiorent/XLadellaFiesole per Edoardopic.twitter.com/PyxvJRHUrF— Passione(@PassioneFiorent) December 4, 2024, laperal: ilin) SportFace.