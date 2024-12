361magazine.com - Fedez e le nuove rime: ne ha per tutti da Ferragni a Myrta Merlino

È stato ospite del programma Real Talk di Kuma, Bosca e Khaled su YouTubeIn vista di Sanremo,sta scaldando i motori ma soprattutto la voce. Il cantante, reduce a livello personale da mesi non semplici, sta provando attersi in carreggiata.Tra il nuovo podcast e l’esperienza alla kermesse canora,ha anche partecipato al programma Real Talk di Kuma, Bosca e Khaled su YouTube.Non mancano frecciatine ead hoc, come una per Chiarae Giovanni Tronchetti Provera, nuovo compagno.«Chi perde un marito poi trova un tesoro. Amore fa rima con patrimonio».Ci sono anche rifenti a, Slvini e Luis Sal.Poi dice: «Amore ricordati, sentimenti un po’ tossici. Per te avrei dato anche un rene ma mi hanno già tolto un po’ troppi organi. Stanotte ho un altro malore, mi sa che tra poco tolgo il disturbo.