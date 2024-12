Tvzap.it - Donatella Versace irriconoscibile: incredibile trasformazione per la regina della moda

Leggi su Tvzap.it

assurda per la– In questi mesi tre grandi star americane hanno stupito il pubblico con le loro incredibili. Stiamo parlando di Christina Aguilera, Lindsay Lohan e Demi Moore, le quali in pochissimo tempo sono ringiovanite di almeno 10 anni, mantenendo però un aspetto naturale. Al trio potremmo aggiungere tranquillamente, che recentemente ha lasciato a bocca aperta tutti con un cambio di look impressionante. L'articoloper laproviene da TvZap.