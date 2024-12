Europa.today.it - Donatella Versace completamente cambiata, le voci sul nuovo lifting

Leggi su Europa.today.it

La trasformazione di. Sui social non si parla d'altro dopo le ultime immagini della stilista, immortalata alla prima mondiale del musical "Il Diavolo veste Prada", a Londra. Non si tratta solo di un cambio di look - a partire dal taglio di capelli - ma il suo volto è molto.