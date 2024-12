Quotidiano.net - Come vedere Spotify Wrapped 2024

A dicembre ci sono alcuni riti ormai tradizionali: l’albero di Natale, per i più temerari anche il presepe, i mercatini natalizi alla ricerca dei regali e, per gli appassionati di musica, lo svelamento dello. Ovvero delle tendenze musicali di ognuno durante l’anno che si sta per concludere.si puòe ri? La procedura si è semplificata di anno in anno arrivando oggi ad essere sempliceaprire la app disullo smartphone. Perché, infatti, peril propriodell’anno è necessario soltanto accedere alla app e subito lo si trova campeggiare in mezzo allo schermo. E se lo si volesse ridopo la prima volta? Niente di diverso: basta cliccare di nuovo nello stesso punto. Cosa contiene? Sicuramente gli artisti che ogni utente ha ascoltato maggiormente sulla piattaforma streaming nell’ultimo anno, ma anche le canzoni preferite e i podcast che hanno tenuto più compagnia all’ascoltatore.