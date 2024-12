Thesocialpost.it - Camion in fiamme, terrore in autostrada: c’è un morto, traffico in tilt

Leggi su Thesocialpost.it

Ancora una tragedia sulle strade in Italia: l’autista di unnell’incendio divampato all’interno della cabina del mezzo, nella serata del 3 dicembre sulla A22 all’altezza di Vadena in provincia di Bolzano. I Vigili del fuoco sono stati allertati alle 23.30 dagli automobilisti in transito per un incendio che aveva interessato la cabina di unnell’area di servizio Leimburg sulla carreggiata sud dell’del Brennero, nel comune di Vadena. Leggi anche: Liliana Resinovich, scoperto il “codice segreto” nei messaggi: svolta nelle indaginiGli automobilisti hanno notato un intenso sviluppo di fumo e hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza. All’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco, la cabina delera già avvolta dalle. Nonostante le rapide operazioni di spegnimento, è stato constatato che l’autista si trovava nella cabina ed era deceduto.