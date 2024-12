Ilrestodelcarlino.it - Blitz anti terrorismo a Bologna: smantellata rete neonazista: 12 arresti

, 4 dicembre 2024 – Un'operazione coordinata dalla Direzione Nazionalemafia eha portato allo smantellamento di una pericolosadenominata "Werwolf Division". Su richiesta della Procura della Repubblica di, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito 12 misure cautelari in carcere e 13 perquisizioni domiciliari in diverse città italiane. I membri del gruppo sono accusati di associazione con finalità di, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione illegale di armi. Le indagini, durate diversi mesi, hanno permesso di documentare l'esistenza di un'organizzazione strutturata, con un chiaro riferimento ideologico al nazismo e alla supremazia bianca. L'operazione è un duro colpo al movimentoin Italia e dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro ogni forma di estremismo e violenza.