Lortica.it - Arezzo, circolo privato chiuso per 15 giorni: trovata droga durante un controllo

Il Questore di, Maria Luisa Di Lorenzo, ha disposto la sospensione per quindicidella licenza di somministrazione di alimenti e bevande di unsituato nella zona Saione di.La decisione è arrivata in seguito a uncongiunto svolto dal personale della Squadra Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di, insieme al Nucleo Operativo e al Nucleo Cinofili della Guardia di Finanza die Massa Carrara.l’operazione, il presidente pro tempore delè stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, nascoste sia su di sé che all’interno del locale.Il provvedimento del Questore è motivato dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico, la moralità e la sicurezza dei cittadini. Gli accertamenti hanno infatti evidenziato come ilrappresenti un pericolo concreto per la collettività e un rischio per la sicurezza pubblica.