Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 4/12/24: una corteggiatrice ritorna e scoppia in lacrime

Sono uscite poco fa ledella registrazione odierna di. Da quanto apprendiamo da Lorenzo Pugnaloni: Si parte come sempre da Gemma Galgani. Nonostante la chiusura tra lei e Fabio Cannone avvenuta ieri, oggi erano di nuovo a centro studio. Gemma ha avuto un crollo emotivo dopo la puntata di ieri, ma nessun ritorno di fiamma. Anche oggi Tina Cipollari ha attaccato la dama e riballato con Fabio.Per il classico Martina De Ioannon va sia da Ciro che da Gianmarco in camerino per parlare con loro. Entrambi si lamentano in studio di vedere lei distaccata e non capiscono il motivo. Discutono.Si passa a Michele che riceve una visita in camerino da Veronica, che è tornata, era presente poi in studio. Si vede l’esterna di Amal, anche se Michele non sa ancora su quali corteggiatrici concentrarsi per portare alla fine.