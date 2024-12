Lanazione.it - Altri guai per i due minori arrestati. Notificato l’"avviso" del questore

Ildi Lucca, Edgardo Giobbi, ha emesso l’orale nei confronti dei duela settimana scorsa dai carabinieri come presunti autori del tentato omicidio del 62enne dirigente d’azienda aggredito a coltellate a Massa Pisana. Sulla base degli elementi raccolti dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lucca, i duedi 16 e 15 anni, sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 159/2011, e dal decreto “Caivano”, sono stati formalmente invitati dala tenere una condotta conforme alla legge. Sono stati inoltre informati che, in caso di reiterazione di comportamenti antigiuridici, potranno essere soggetti all’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Il ragazzo di 15 anni, in particolare, pochi giorni prima si era reso protagonista di uno spiacevole episodio, per il quale è stato denunciato.