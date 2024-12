Sport.quotidiano.net - A tu per tu con bomber Motti. "Rimango qui. Proviamo a portare in alto il Tau»

Leggi su Sport.quotidiano.net

A Ravenna gli hanno tributato una standing ovation a fine match, poi la doppietta contro il Sasso Marconi che lo ha issato in vetta alla classifica dei marcatori a quota 8, sia pure in coabitazione con Rizzi del Corticella ed è al centro di sussurri di mercato. Matteo(nella foto), ildel Taupascio primo in classifica, è il personaggio del momento. Fiorentino di nascita, ma tifoso della Roma (stravedeva per Totti), rassicura i tifosi. "adpascio, fa piacere sapere che società blasonate stiano pensando a me, però voglio provare, con i miei compagni ainil Tau". Secondo Lei potete vincere il campionato? "Come si fa a dirlo con certezza, spesso magari è un dettaglio che separa il trionfo dalla delusione. Quello che è sicuro è il fatto che ci proveremo, l’obiettivo è lottare fino al termine della stagione, rimanendo lì, a contatto con le le altre big".