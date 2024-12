Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2024 ore 19:45

Leggi su Romadailynews.it

DEL 3 DICEMBREORE 19.05 MARCO CILUFFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIAPERTA LA CIRCONE SULLA DIRAMAZIONENORDA SEGUITO DELLA RIMOZIONE DEL VEICOLO COINVOLTO NELL’ INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER L’ A1 IN USCITA DALLA CAPITALE. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLEANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TOTALMENTE RISOLTO L’INCIDENTE CON LA VIABILITA’ TORNATA SCORREVOLEMA ORA I DISAGI PERSISTONO IN DIREZIONESONO TRA TORRENOVA ED IL BIVIO PER IL RACCORDO DOVE SEGNALIAMO 1 KM DI CODA PER TRAFFICO INTENSOCI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMODOVE PERMANGONO I RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOSULLO STESSO RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA ANAGNINA E LAURENTINA, TRA PISANA ED AURELIA E TRA FLAMINIA E BUFALOTTA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DAL BIVIO PER LAFIUMICINO ALL’APPIAINCOLONNAMENTI ANCHE SULLAFIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCO IN DIREZIONESU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA E SU VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLIDA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral