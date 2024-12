Usa-Cina la guerra dei chip | Pechino proibisce l’export dei componenti chiave per i semiconduttori

Leggi su Open.online

Donald Trump non è ancora arrivato alla Casa Bianca, ma trae Usa è già aria dicommerciale sul fronte tecnologico.ha annunciato oggi la messa al bando «con effetto immediato» delverso gli Stati Uniti di una serie diper la produzione di microprocessori. La stretta arriva all’indomani di quella decisa dagli Usa sulle spedizioni di microverso la, e riguarda, nello specifico, gallio, germanio, antimonio e materiali superduri correlati. Le esportazioni di grafite, un altro componente, saranno inoltre soggette a «revisioni più severe degli utenti finali e degli usi finali». Il bando è legato a «preoccupazioni per la sicurezza nazionale», ha precisato il ministero del Commercio, che sottolinea il valore dual use dei materiali, utili per la produzione di, ma anche per applicazioni di difesa.